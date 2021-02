Natacha Polony : "On s'est aperçu avec ce virus qu'avoir désindustrialisé la France pendant 30 ans était une ânerie, sauf que, quand on le disait, on était réactionnaire, rétrograde"

Crédits Photo: DR / Capture d'écran France Inter / Dailymotion

Natacha Polony sur France Inter Sommes-nous encore en démocratie France Inter

Natacha Polony, la directrice de la rédaction de l'hebdomadaire Marianne, était l'invitée de France Inter ce mercredi 3 février. Elle vient de publier "Sommes-nous encore en démocratie ?" aux éditions de l'Observatoire.

Elle a notamment été interrogée sur la crise sanitaire et sur l'impact de la pandémie pour nos institutions et notre démocratie.

Selon Natacha Polony, "la façon dont la crise du coronavirus a fait exploser nos systèmes montre qu’en fait, tout cela n’était pas prévu. On s’est aperçu avec ce virus qu’avoir désindustrialisé la France pendant 30 ans, c’était une ânerie. Jusqu’à présent, quand on le disait, on était réactionnaire ou rétrograde !".