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32EME JOUR DE GUERRE

31 mars 2026

Moyen-Orient : des soldats du contingent français de la Finul ciblés par l'armée israélienne

Trois incidents ont eu lieu samedi 28 mars entre l'armée israélienne et le contingent français de la FINUL dans le sud du Liban. Ils n'ont fait aucune victime.

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MOTS-CLES

Israël , Liban , armées françaises , finul , Hezbollah , Tsahal

THEMATIQUES

International
A PROPOS DES AUTEURS
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Kimberley Bort

Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.

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