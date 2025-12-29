Capture d’écran BFMTV
GUERRE EN UKRAINE
29 décembre 2025
Moscou accuse Kiev d'avoir lancé une attaque de drones contre la résidence de Vladimir Poutine
Le ministre des Affaires étrangères russe, Sergueï Lavrov, a affirmé ce lundi 29 décembre que Kiev avait attaqué la résidence du dirigeant russe située dans la région de Novgorod, à l'ouest du pays.
