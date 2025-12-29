POLITIQUE
Capture d’écran BFMTV

GUERRE EN UKRAINE

29 décembre 2025

Moscou accuse Kiev d'avoir lancé une attaque de drones contre la résidence de Vladimir Poutine

Le ministre des Affaires étrangères russe, Sergueï Lavrov, a affirmé ce lundi 29 décembre que Kiev avait attaqué la résidence du dirigeant russe située dans la région de Novgorod, à l'ouest du pays.

Kimberley Bort Go to Kimberley Bort page

