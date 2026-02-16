POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE

VIDEO

16 février 2026

Mort de Quentin : l'accès à l'Assemblée suspendu pour l'assistant parlementaire du député LFI Raphaël Arnault

Yaël Braun-Pivet a annoncé dans un communiqué suspendre l'accès à l'Assemblée nationale à Jacques-Elie Favrot, assistant parlementaire du député LFI Raphaël Arnault, pour son implication présumée dans les affrontements ayant entraîné la mort d'un militant nationaliste.

Photo of Kimberley Bort
Kimberley Bort Go to Kimberley Bort page

1 min de lecture

0:00min
100%

Vu sur:

BFMTV

MOTS-CLES

Quentin , Raphaël Arnault , LFI , militant , enquête , Assemblée Nationale

THEMATIQUES

Politique
A PROPOS DES AUTEURS
Kimberley Bort image
Kimberley Bort

Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.

Populaires

1Municipales 2026 : et voilà qui devraient être les (petits) gagnants… et les (grands) perdants
2France : le commerce extérieur et la productivité ne sont pas si malades, mais le modèle français n’en profite pas pour se redresser. Cherchez l’erreur…
3Gauche ou droite radicales : qui est vraiment le moteur de la montée de la violence politique en France ?
4Entre influence et espionnage, le Safari Club, ce réseau sans lequel Jeffrey ne serait jamais devenu Epstein
5Pesticides et loi Duplomb : quand Julien Pain se prend les pieds dans le tapis de la science
6Une étude dans Nature révèle que l’IA est capable de détecter le type de personnalité de ceux qui l’utilisent
7Énergies renouvelables : la Commission européenne sanctionne encore une fois la France