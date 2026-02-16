VIDEO
16 février 2026
Mort de Quentin : l'accès à l'Assemblée suspendu pour l'assistant parlementaire du député LFI Raphaël Arnault
Yaël Braun-Pivet a annoncé dans un communiqué suspendre l'accès à l'Assemblée nationale à Jacques-Elie Favrot, assistant parlementaire du député LFI Raphaël Arnault, pour son implication présumée dans les affrontements ayant entraîné la mort d'un militant nationaliste.
Vu sur:BFMTV
Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.
