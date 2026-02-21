TENSIONS POLITIQUES ET VIOLENCES MILITANTES
21 février 2026
Mort de Quentin Deranque : Macron appelle au calme et réunit sur les groupes violents
Alors qu’une marche d’hommage se tient à Lyon pour Quentin Deranque, sept hommes ont été mis en examen pour homicide, dont deux proches d’un député LFI. En déplacement au Salon de l’Agriculture, Emmanuel Macron a appelé à l’apaisement et annoncé une réunion dédiée aux groupes violents.
1 min de lecture
THEMATIQUESFrance
Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.
Populaires
Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.