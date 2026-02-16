CE QUE L’ON SAIT
16 février 2026
Mort de Quentin Deranque : le point de Thierry Dran, le procureur de la République de Lyon
Quentin Deranque, jeune militant nationaliste de 23 ans, est mort samedi 14 février après avoir été gravement agressé après une rixe entre mouvances d'ultragauche et d'ultradroite. Les circonstances de sa mort restent à déterminer par la justice.
Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.
