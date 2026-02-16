POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE

CE QUE L’ON SAIT

16 février 2026

Mort de Quentin Deranque : le point de Thierry Dran, le procureur de la République de Lyon

Quentin Deranque, jeune militant nationaliste de 23 ans, est mort samedi 14 février après avoir été gravement agressé après une rixe entre mouvances d'ultragauche et d'ultradroite. Les circonstances de sa mort restent à déterminer par la justice.

Photo of Kimberley Bort
Kimberley Bort Go to Kimberley Bort page

2 min de lecture

0:00min
100%

Vu sur:

BFMTV

MOTS-CLES

mort de Quentin , Lyon , LFI , Thierry Dran

THEMATIQUES

France
A PROPOS DES AUTEURS
Kimberley Bort image
Kimberley Bort

Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.

Populaires

1Municipales 2026 : et voilà qui devraient être les (petits) gagnants… et les (grands) perdants
2France : le commerce extérieur et la productivité ne sont pas si malades, mais le modèle français n’en profite pas pour se redresser. Cherchez l’erreur…
3Donald Trump sous influence russe ? Voilà ce que l’on sait du potentiel kompromat au coeur de l’affaire Epstein
4« C’est nous qui sommes agressés ! » : empêtré dans la violence d'extrême gauche, Mélenchon relègue Quentin au rang de victime secondaire
5Entre influence et espionnage, le Safari Club, ce réseau sans lequel Jeffrey ne serait jamais devenu Epstein
6Gauche ou droite radicales : qui est vraiment le moteur de la montée de la violence politique en France ?
7Pesticides et loi Duplomb : quand Julien Pain se prend les pieds dans le tapis de la science