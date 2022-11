McKinsey : les prémices d'une affaire d'Etat ?

Un débat était organisé sur BFMTV sur l'affaire McKinsey et sur les comptes de campagne d'Emmanuel Macron.

Le Parquet national financier a publié un communiqué révélant l'existence de deux enquêtes sur les comptes des campagnes présidentielles de 2017 et 2022. Les enquêteurs travaillent sur le rôle joué par le cabinet de conseil McKinsey dans les campagnes d'Emmanuel Macron.

Le Parquet national financier a ouvert deux enquêtes sur les « conditions d'intervention des cabinets de conseil dans les campagnes de 2017 et 2022 » d’Emmanuel Macron. Un débat était organisé sur BFMTV avec Jean-Sébastien Ferjou, directeur de la rédaction d’Atlantico, François Miquet-Marty, président de Viavoice, Gilles Mentré, essayiste, ancien diplomate et conseiller du « Grand Paris », Emilie Zapalski, communicante, fondatrice de l'Agence Emilie Conseil, et Jonathan Bouchet-Petersen, éditorialiste politique à Libération. Le débat était animé par la journaliste Alice Darfeuille.

Jean-Sébastien Ferjou s’est interrogé sur l’efficacité réelle de ce recours aux cabinets de conseil, notamment lors de la gestion de la crise sanitaire.

Pour retrouver l’intégralité du débat en vidéo sur BFMTV : cliquez ICI