Carnaval de Venise : ouverture avec parade nautique colorée et clin d’œil aux JO 2026
2 février 2026
Masques, mythes et lagune : le carnaval de Venise s’ouvre sous le signe de l’Olympe
Avec un spectaculaire défilé flottant sur le Grand Canal, Venise a donné le coup d’envoi de son carnaval, l’un des plus célèbres au monde. Cette édition, placée sous le thème « Olympe », fait le lien entre mythologie, traditions vénitiennes et Jeux olympiques d’hiver de 2026.
