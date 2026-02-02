EVENEMENT INTERNATIONAL

Masques, mythes et lagune : le carnaval de Venise s’ouvre sous le signe de l’Olympe

Avec un spectaculaire défilé flottant sur le Grand Canal, Venise a donné le coup d’envoi de son carnaval, l’un des plus célèbres au monde. Cette édition, placée sous le thème « Olympe », fait le lien entre mythologie, traditions vénitiennes et Jeux olympiques d’hiver de 2026.