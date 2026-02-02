POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE

Carnaval de Venise : ouverture avec parade nautique colorée et clin d’œil aux JO 2026

© Euronews

Carnaval de Venise : ouverture avec parade nautique colorée et clin d’œil aux JO 2026

EVENEMENT INTERNATIONAL

2 février 2026

Masques, mythes et lagune : le carnaval de Venise s’ouvre sous le signe de l’Olympe

Avec un spectaculaire défilé flottant sur le Grand Canal, Venise a donné le coup d’envoi de son carnaval, l’un des plus célèbres au monde. Cette édition, placée sous le thème « Olympe », fait le lien entre mythologie, traditions vénitiennes et Jeux olympiques d’hiver de 2026.

Photo of Emmanuel Cahour
Emmanuel Cahour Go to Emmanuel Cahour page

2 min de lecture

0:00min
100%

Vu sur:

Euronews

MOTS-CLES

Carnaval de Venise , festivités , tourisme , masques , culture , Italie

THEMATIQUES

Culture
A PROPOS DES AUTEURS
Emmanuel Cahour image
Emmanuel Cahour

Populaires

1Les Français sont désormais moins riches que la moyenne européenne et voilà à qui (et quoi) la faute
2Lassés de ne pourrir la vie qu’aux femmes, les Talibans rétablissent l’esclavage
3Amygdales, reins et vésicule biliaire : où et pourquoi votre corps produit des calculs rénaux ?
4Ce projet d’infrastructure d’identification numérique généralisée que refuse d’assumer l’Etat
5Et si la vraie motivation du gouvernement pour maintenir des ZFE aussi injustes qu’inefficaces n’avait rien à voir avec l’environnement ?
6Recherche ingénieurs désespérément : le crash du niveau en maths, cette bombe à retardement pour l’économie française
7Emmanuel Macron et l’environnement, une histoire d’entrisme décroissant permanent