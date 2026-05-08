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8 mai 2026

Marco Rubio juge « inacceptable » un contrôle iranien du détroit d’Ormuz

Le chef de la diplomatie américaine, Marco Rubio, a dénoncé comme « inacceptable » toute tentative de l’Iran de contrôler le détroit d’Ormuz, après des informations évoquant la création par Téhéran d’une autorité chargée d’approuver les passages dans cette voie maritime stratégique pour le commerce mondial du pétrole.

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MOTS-CLES

Détroit d'Ormuz , Marco Rubio , tensions , conflits armés

THEMATIQUES

Géopolitique
A PROPOS DES AUTEURS
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Kimberley Bort

Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.

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