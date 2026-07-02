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2 juillet 2026

L’UE mise sur le Caucase du Sud, Ursula von der Leyen se rend en Azerbaïdjan

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a rencontré mardi à Bakou le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev, donnant le coup d’envoi d’une visite de deux jours dans le Caucase du Sud.

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MOTS-CLES

Union-Européenne , Azerbaïdjan , Ursula von der Layen , Commission européenne , partenariat , gaz

THEMATIQUES

Europe
A PROPOS DES AUTEURS
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Kimberley Bort

Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.

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