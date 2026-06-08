SOMMET DIPLOMATIQUE
8 juin 2026
Londres, Paris et Berlin soutiennent l’ouverture de négociations directes entre l’Ukraine et la Russie
Réunis à Londres aux côtés de Volodymyr Zelensky, les dirigeants français, allemand et britannique ont affiché leur soutien à l’ouverture de discussions directes entre Kyiv et Moscou. Tout en réaffirmant leur appui militaire à l’Ukraine, ils plaident pour une relance du dialogue sous l’implication conjointe de l’Europe et des États-Unis.
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