SOMMET DIPLOMATIQUE

8 juin 2026

Londres, Paris et Berlin soutiennent l’ouverture de négociations directes entre l’Ukraine et la Russie

Réunis à Londres aux côtés de Volodymyr Zelensky, les dirigeants français, allemand et britannique ont affiché leur soutien à l’ouverture de discussions directes entre Kyiv et Moscou. Tout en réaffirmant leur appui militaire à l’Ukraine, ils plaident pour une relance du dialogue sous l’implication conjointe de l’Europe et des États-Unis.