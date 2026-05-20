POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE

PROPAGANDE

20 mai 2026

L’Iran sous tension : propagande guerrière à la télévision et accusations de recrutement d’enfants

Alors que les tensions militaires s’intensifient, des contenus diffusés par la télévision d’État iranienne et des accusations visant les Gardiens de la révolution suscitent une vive controverse internationale. Entre messages de mobilisation et allégations de recrutement de mineurs, la situation alimente les inquiétudes sur une militarisation accrue de la société.

Photo of Emmanuel Cahour
Emmanuel Cahour Go to Emmanuel Cahour page

2 min de lecture

0:00min
100%

Vu sur:

Euronews

MOTS-CLES

Guerre en Iran , télévision , Armes à feu , guide suprême , Etats-Unis , Israël , Donald Trump , Benyamin Netanyahu

THEMATIQUES

Géopolitique
A PROPOS DES AUTEURS
Emmanuel Cahour image
Emmanuel Cahour

Populaires

1Le succès économique de la Pologne refroidit ses envies de joindre l’euro et voilà ce que ça nous révèle de l’état de la monnaie unique
2Besoins d’énergie de l’IA : la France en marche vers un précipice pourtant évitable
3Adieu veau, vache, cochon et taxation des superprofits : les majors du pétrole fuient la France
4Pouvoir d'achat : la France ne s'appauvrit pas à cause des riches, mais parce qu'elle produit de moins en moins
5Désarmement démographique : études à l’appui, le smartphone devient le meilleur des contraceptifs
6Gels énergétiques : ce que les coureurs doivent savoir avant d’en ingurgiter
7Darmanin à Alger : derrière la vraie-fausse réconciliation entre la France et l’Algérie, la longue liste des renoncements du gouvernement français