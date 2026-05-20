PROPAGANDE

20 mai 2026

L’Iran sous tension : propagande guerrière à la télévision et accusations de recrutement d’enfants

Alors que les tensions militaires s’intensifient, des contenus diffusés par la télévision d’État iranienne et des accusations visant les Gardiens de la révolution suscitent une vive controverse internationale. Entre messages de mobilisation et allégations de recrutement de mineurs, la situation alimente les inquiétudes sur une militarisation accrue de la société.