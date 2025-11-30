POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE

© FABRICE COFFRINI / AFP

REFERENDUM

30 novembre 2025

Les Suisses rejettent un impôt sur les ultra-riches et se prononcent contre l'obligation du service national pour les femmes

Les Suisses se sont rendus aux urnes dans le cadre d’un référendum ce dimanche.

Photo of Gabriel Mabille
Gabriel Mabille Go to Gabriel Mabille page

2 min de lecture

0:00min
100%

Vu sur:

Euronews

MOTS-CLES

Vote , Service National , Impôts , taxes , ultra-riches , Suisse , europe , Union européenne , référendum

THEMATIQUES

Europe
A PROPOS DES AUTEURS
Gabriel Mabille image
Gabriel Mabille

Journaliste, diplômé de l'EFJ, Gabriel Mabille est membre de la rédaction du média en ligne Atlantico.

Populaires

1Recherche ingénieurs désespérément : ces compétences qui manquent cruellement à la France pour optimiser sa transition énergétique
2Entreprises ou immobilier : l'héritage des baby-boomers a déjà commencé à être transmis... dans une large impréparation
3Malédiction des enfants gâtés : quand l’Occident oublie les rudes défis surmontés sur le chemin de la prospérité
4Benoît Perrin (Contribuables Associés) : "Les Français entre ras-le-bol fiscal et déni de déficits"
5Retraites : l’usure biomédicale, cette piste pour sortir du casse-tête de la pénibilité
6Florent Manaudou & Elsa Bois s’aiment en public, Anthony & Anouchka Delon se miconcilient; Jacques & Gabriella champignonisent Monaco, Kendall Jenner rate un concombre; Ben Affleck thanksgives chez Jennifer Garner, Cristiano Ronaldo dîne chez les Trump
7(Feindre de) Croire à un génocide à Gaza est devenu un signe de ralliement pour la gauche comme l’élection volée de 2020 l’était pour la droite trumpiste