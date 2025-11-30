© FABRICE COFFRINI / AFP
REFERENDUM
30 novembre 2025
Les Suisses rejettent un impôt sur les ultra-riches et se prononcent contre l'obligation du service national pour les femmes
Les Suisses se sont rendus aux urnes dans le cadre d’un référendum ce dimanche.
Journaliste, diplômé de l'EFJ, Gabriel Mabille est membre de la rédaction du média en ligne Atlantico.
