GUERRE EN IRAN
16 avril 2026
Les pays du Golfe appellent à un « rapprochement » diplomatique avec l’UE
Le secrétaire général du Conseil de coopération du Golfe appelle dans une interview à Euronews à renforcer le partenariat entre les pays du Golfe et l'Union européenne, au lendemain de la guerre avec l'Iran.
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Vu sur:Euronews
MOTS-CLESGuerre en Iran , Moyen-Orient , pays du Golfe , Union Européenne , CCG , rapprochement , partenariat
THEMATIQUESGéopolitique
Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.
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Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.