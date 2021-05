Les défis d’Emmanuel Macron sur l’insécurité et la réponse judiciaire

Un débat était organisé sur BFMTV ce lundi 10 mai sur le défi de l’insécurité pour Emmanuel Macron et le gouvernement après l’attentat de Rambouillet et suite à la mort d’un autre policier lors d’une opération antidrogue à Avignon. Le directeur de la publication d’Atlantico, Jean-Sébastien Ferjou, a notamment participé à ce débat sur BFMTV.

Alors que l’enquête sur le meurtre du brigadier Eric Masson à Avignon se poursuit, un débat était organisé ce lundi sur les antennes de BFMTV sur la réponse du gouvernement sur la question de l’insécurité. Alors que les négociations vont se poursuivre dans le cadre du Beauvau de la sécurité et alors que les policiers s’apprêtent à manifester pour exprimer leur malaise et leurs revendications le 19 mai prochain, le ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin, et le garde des Sceaux, Eric Dupond-Moretti, vont devoir apporter des réponses concrètes. Le gouvernement a reçu les syndicats de police en ce début de semaine.

Le journaliste Olivier Truchot animait un débat ce lundi 10 mai sur BFMTV sur ces questions de l'insécurité, de la réponse judiciaire et des moyens dont disposent la police et la justice. Jean-Sébastien Ferjou, directeur de la publication d’Atlantico, Amandine Atalaya, éditorialiste politique de BFMTV, Thomas Legrand, éditorialiste politique à France Inter et Laurent Neumann, éditorialiste politique de BFMTV, ont participé à ce débat.

Jean-Sébastien Ferjou a notamment évoqué le manque de moyens de la justice ainsi que la question de la pression médiatique dans ce débat. L'absence de volonté politique a aussi été abordée ainsi que la nécessité d'intervenir suffisamment tôt, dès l'école, afin d'apporter un cadre et de permettre à certains jeunes de ne pas sombrer dans la délinquance.