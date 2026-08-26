UNE VISITE HISTORIQUE
26 août 2026
Léon XIV en France : à un mois de la visite du pape, l'Église poursuit les préparatifs
Le pape doit se rendre en France du 25 au 28 septembre prochain. 400.000 personnes sont déjà inscrites pour la messe du 26 septembre place de la Concorde.
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THEMATIQUESReligion
A PROPOS DES AUTEURS
Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.
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A PROPOS DES AUTEURS
Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.