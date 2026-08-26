POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE

UNE VISITE HISTORIQUE

26 août 2026

Léon XIV en France : à un mois de la visite du pape, l'Église poursuit les préparatifs

Le pape doit se rendre en France du 25 au 28 septembre prochain. 400.000 personnes sont déjà inscrites pour la messe du 26 septembre place de la Concorde.

Photo of Kimberley Bort
Kimberley Bort Go to Kimberley Bort page

2 min de lecture

0:00min
Google Ajouter Atlantico en favori sur Google
100%

Vu sur:

BFMTV

MOTS-CLES

pape , Léon XIV , visite , France , Mtez , Lourdes , Notre Dame de Paris

THEMATIQUES

Religion
A PROPOS DES AUTEURS
Kimberley Bort image
Kimberley Bort

Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.