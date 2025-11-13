Boualem Sansal : une salle inaugurée à l’Ecole supérieure de journalisme de Paris
HOMMAGE A UN ECRIVAIN BAILLONNE
13 novembre 2025
L’Ecole Supérieure de Journalisme Paris inaugure une salle Boualem Sansal
L’École supérieure de journalisme de Paris a inauguré une salle au nom de Boualem Sansal, dans une cérémonie prévue de longue date et marquée par la présence de Noëlle Lenoir et d’Arnaud Benedetti. Un hommage fort à un écrivain longtemps réduit au silence, désormais célébré au cœur même de la formation journalistique.
