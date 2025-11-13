POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE

Boualem Sansal : une salle inaugurée à l’Ecole supérieure de journalisme de Paris

HOMMAGE A UN ECRIVAIN BAILLONNE

13 novembre 2025

L’Ecole Supérieure de Journalisme Paris inaugure une salle Boualem Sansal

L’École supérieure de journalisme de Paris a inauguré une salle au nom de Boualem Sansal, dans une cérémonie prévue de longue date et marquée par la présence de Noëlle Lenoir et d’Arnaud Benedetti. Un hommage fort à un écrivain longtemps réduit au silence, désormais célébré au cœur même de la formation journalistique.

Photo of Kimberley Bort
Kimberley Bort Go to Kimberley Bort page

1 min de lecture

0:00min
100%

Vu sur:

Cnews

MOTS-CLES

libération de Boualem Sansal , liberté d'expression , Journalisme

THEMATIQUES

Société
A PROPOS DES AUTEURS
Kimberley Bort image
Kimberley Bort

Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.

Populaires

1Ce méchant paradoxe du marché du travail français : l’emploi repart mais le pays ne s’en porte pas mieux… et voilà pourquoi
2La France des ânes et des moutons : chronique d’un pays qui s’est laissé piéger par une technocratie sans boussole
3Leçons d’Ukraine : ce rapport russe qui pointe les failles technologiques des armées européennes
4De la route aux champs de bataille : pourquoi le retour de l’automobile dans la Défense peut changer la donne
513 novembre, 10 ans après : et si les terroristes du Bataclan avaient… atteint leurs objectifs ?
6Salah Abdeslam et la « justice restaurative » : du cynisme considéré comme un des Beaux-Arts
7Réduire l’immigration légale « au strict minimum »… : radioscopie économique et politique du plan du RN