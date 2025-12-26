Capture d’écran BFMTV
VIDEO
26 décembre 2025
Le Nigeria évoque d'autres frappes dans le cadre d'opérations « conjointes » avec les États-Unis
Le Nigeria a laissé entendre vendredi que d'autres frappes contre les groupes jihadistes étaient à prévoir après celles menées le jour de Noël par les forces américaines dans le nord du pays.
2 min de lecture
Vu sur:BFMTV
MOTS-CLESNigéria , Etats-Unis , Donald Trump , opération militaire , frappes aériennes , groupes djihadistes
THEMATIQUESInternational
Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.
Populaires
Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.