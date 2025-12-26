POLITIQUE
26 décembre 2025

Le Nigeria évoque d'autres frappes dans le cadre d'opérations « conjointes » avec les États-Unis

Le Nigeria a laissé entendre vendredi que d'autres frappes contre les groupes jihadistes étaient à prévoir après celles menées le jour de Noël par les forces américaines dans le nord du pays.

Kimberley Bort Go to Kimberley Bort page

MOTS-CLES

Nigéria , Etats-Unis , Donald Trump , opération militaire , frappes aériennes , groupes djihadistes

THEMATIQUES

International
Kimberley Bort

Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.

