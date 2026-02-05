RESTAURATION INTEGRALE
5 février 2026
Le musée du Louvre dévoile des photos de la couronne d'Eugénie déformée, qui sera intégralement restaurée
Lors du casse survenu le 19 octobre, les cambrioleurs ont écrasé la couronne de l'impératrice Eugénie pour pouvoir l'extraire de la vitrine par la fente ouverte à la disqueuse.
2 min de lecture
Vu sur:BFMTV
MOTS-CLESMusée du Louvre , couronne , travaux de restauration , casse , braquage , Bijoux , impératrice Eugénie
THEMATIQUESFrance
Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.
Populaires
Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.