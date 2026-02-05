POLITIQUE
RESTAURATION INTEGRALE

5 février 2026

Le musée du Louvre dévoile des photos de la couronne d'Eugénie déformée, qui sera intégralement restaurée

Lors du casse survenu le 19 octobre, les cambrioleurs ont écrasé la couronne de l'impératrice Eugénie pour pouvoir l'extraire de la vitrine par la fente ouverte à la disqueuse.

Kimberley Bort

A PROPOS DES AUTEURS
Kimberley Bort image
Kimberley Bort

Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.

