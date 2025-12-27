POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE

Le Royaume-Uni va assurer la tapisserie de Bayeux à hauteur de 917 millions d'euros

© Musée de la Tapisserie de Bayeux

Tapisserie de Bayeux.

PATRIMOINE SOUS HAUTE PROTECTION

27 décembre 2025

La tapisserie de Bayeux, assurée à prix d’or

Prêtée au British Museum à partir de 2026, la tapisserie de Bayeux bénéficiera d’une assurance britannique exceptionnelle de 917 millions d’euros, à la hauteur de sa valeur historique et de sa fragilité.

Photo of Kimberley Bort
Kimberley Bort Go to Kimberley Bort page

1 min de lecture

0:00min
100%

MOTS-CLES

Royaume-Uni , tapisserie de Bayeux , assurances , Patrimoine , histoire

THEMATIQUES

Histoire
A PROPOS DES AUTEURS
Kimberley Bort image
Kimberley Bort

Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.

Populaires

1Réseaux électriques : ce fiasco que l’Europe risque encore d’aggraver
2Et le pays qui a le plus fait de progrès en 2025 n’est ni la France, ni dirigé par un leader respecté des élites françaises…
3Cette rébellion anti-Trump qui monte dans la droite américaine et qui pourrait produire des effets jusqu’en Europe
4Des Caisses d’allocations familiales à PornHub : comment se protéger dans un monde où personne n’est capable d’empêcher le piratage de nos données personnelles
5Licenciements de soignantes refusant de retirer leur calot en guise de voile à l’hôpital : non-respect de l’hygiène et attaque de la laïcité dans le service public
6Grand Frais : les secrets d'une pépite qui a réinventé la grande distribution alimentaire
7Carla Bruni & Nicolas S. fêtent Noël avec un chanteur mystère, la princesse Charlotte pianote avec Kate; Jennifer Lopez prend sa famille en pyjamotage, Kim Kardashian offre des chiots à tous ses enfants; Kylian M’Bappé s’envoie en l’air pour ses 27 ans