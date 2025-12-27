Le Royaume-Uni va assurer la tapisserie de Bayeux à hauteur de 917 millions d'euros
© Musée de la Tapisserie de Bayeux
Tapisserie de Bayeux.
PATRIMOINE SOUS HAUTE PROTECTION
27 décembre 2025
La tapisserie de Bayeux, assurée à prix d’or
Prêtée au British Museum à partir de 2026, la tapisserie de Bayeux bénéficiera d’une assurance britannique exceptionnelle de 917 millions d’euros, à la hauteur de sa valeur historique et de sa fragilité.
