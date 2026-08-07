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SANCTIONS CONTRE LA RUSSIE

7 août 2026

La Suède va remettre à Kiev un cargo de la flotte fantôme russe

La Suède franchit une nouvelle étape dans la lutte contre le contournement des sanctions visant Moscou. La justice suédoise a autorisé le transfert à l’Ukraine du cargo Caffa, un navire soupçonné d’appartenir à la « flotte fantôme » russe utilisée pour échapper aux restrictions internationales. Saisi en mars dernier au large de Trelleborg, le bâtiment est accusé d’avoir participé au transport de céréales issues de territoires ukrainiens occupés par la Russie.

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ukraine , sanctions , Guerre en Ukraine , sanctions économiques , céréales , Flotte fantôme , Russie , justice suédoise , décision de justice

THEMATIQUES

Europe
A PROPOS DES AUTEURS
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Gabriel Mabille

Journaliste, diplômé de l'EFJ, Gabriel Mabille est membre de la rédaction du média en ligne Atlantico.

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