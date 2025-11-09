OPERATION SPECIALE

9 novembre 2025

La Russie utilise les réseaux sociaux pour recruter des mercenaires irakiens pour combattre en Ukraine

Plusieurs centaines d’Irakiens ont rejoint les rangs de l'armée russe depuis 2024 pour combattre sur le front en Ukraine. Ces jeunes soldats cèdent aux sirènes des recruteurs russes.