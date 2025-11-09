© NATALIA KOLESNIKOVA / AFP
OPERATION SPECIALE
9 novembre 2025
La Russie utilise les réseaux sociaux pour recruter des mercenaires irakiens pour combattre en Ukraine
Plusieurs centaines d’Irakiens ont rejoint les rangs de l'armée russe depuis 2024 pour combattre sur le front en Ukraine. Ces jeunes soldats cèdent aux sirènes des recruteurs russes.
