BON VOL !
13 février 2026
La fusée Space X, avec l'astronaute française Sophie Adenot à son bord, s'est envolée
Sophie Adenot s'est envolée ce vendredi 13 février vers la Station spatiale internationale à bord d'une fusée Space X. Son séjour dans l'espace devrait durer environ neuf mois.
