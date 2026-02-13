POLITIQUE
13 février 2026

La fusée Space X, avec l'astronaute française Sophie Adenot à son bord, s'est envolée

Sophie Adenot s'est envolée ce vendredi 13 février vers la Station spatiale internationale à bord d'une fusée Space X. Son séjour dans l'espace devrait durer environ neuf mois.

Kimberley Bort

International
Kimberley Bort

Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.

