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DEBAT

22 septembre 2026

La France peut-elle faire sans immigration de travail ? Laurent Joffrin face à Jean-Sébastien Ferjou

La France peut-elle se passer d’immigrés ? Jean-Sébastien Ferjou, directeur de la publication et cofondateur d’Atlantico et Laurent Joffrin, directeur du quotidien le Libre journal, ont débattu sur le sujet samedi 19 septembre, sur Franceinfo.

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Franceinfo

MOTS-CLES

France , Allemagne , immigration , immigrés , travail , Emploi , titre de séjour , métiers en tension

THEMATIQUES

France
A PROPOS DES AUTEURS
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Kimberley Bort

Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.