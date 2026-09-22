DEBAT
22 septembre 2026
La France peut-elle faire sans immigration de travail ? Laurent Joffrin face à Jean-Sébastien Ferjou
La France peut-elle se passer d’immigrés ? Jean-Sébastien Ferjou, directeur de la publication et cofondateur d’Atlantico et Laurent Joffrin, directeur du quotidien le Libre journal, ont débattu sur le sujet samedi 19 septembre, sur Franceinfo.
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MOTS-CLESFrance , Allemagne , immigration , immigrés , travail , Emploi , titre de séjour , métiers en tension
THEMATIQUESFrance
Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.
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Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.