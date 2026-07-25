POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE

LE FRONT DU FEU

25 juillet 2026

La course contre les flammes s'accélère autour de Bordeaux

L'incendie hors norme qui frappe la Gironde continue de progresser vers Bordeaux, entraînant de nouvelles évacuations massives. Les pompiers restent également mobilisés dans le Var, tandis que des orages menacent de compliquer encore la situation.

Photo of Kimberley Bort
Kimberley Bort Go to Kimberley Bort page

1 min de lecture

0:00min
Google Ajouter Atlantico en favori sur Google
100%

MOTS-CLES

incendies en Gironde , société , la France

THEMATIQUES

Société
A PROPOS DES AUTEURS
Kimberley Bort image
Kimberley Bort

Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.

Populaires

1Docteur Cynique et Mister Gauchiste : les absurdes leçons de dette de Matthieu Pigasse
2Cyril Hanouna pelle Shana Loustau dans Match, Sebastien Lecornu y reïkise Tiga; Carla & Nicolas Sarkozy prennent le maquis, George & Amal Clooney font un caprice, Justin Bieber refuse du lourd à Madonna, Iris Mittenaere & Antoine Dupont s’enfument au Pyla
3Le plus grand accélérateur de particules au monde pourrait enfin aider à percer les secrets du boson de Higgs
4Les grands singes utilisent les contacts physiques depuis six millions d'années pour apaiser les tensions et préserver la cohésion sociale
5Nouveau choc pétrolier, défaillances d’entreprises record et guerre commerciale : vers un automne-hiver noir pour l’économie française
6Révélations sur l’organigramme secret de la Force al-Qods dont les tentacules étranglent plus que jamais l’Iran
7Dette de la France : le graphique qui dit tout du krach qui nous menace et… qui inquiète Berlin