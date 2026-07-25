LE FRONT DU FEU
25 juillet 2026
La course contre les flammes s'accélère autour de Bordeaux
L'incendie hors norme qui frappe la Gironde continue de progresser vers Bordeaux, entraînant de nouvelles évacuations massives. Les pompiers restent également mobilisés dans le Var, tandis que des orages menacent de compliquer encore la situation.
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MOTS-CLESincendies en Gironde , société , la France
THEMATIQUESSociété
Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.
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Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.