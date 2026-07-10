UN BOUT D’HISTOIRE
10 juillet 2026
La célèbre tapisserie de Bayeux est arrivée au British Museum après un transfert historique
Cette œuvre de près de 70 m de long décrivant la conquête de l’Angleterre par Guillaume le Conquérant en 1066 est arrivée ce vendredi vers 3 heures du matin au British Museum, à Londres.
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Vu sur:BFMTV
THEMATIQUESCulture
Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.
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Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.