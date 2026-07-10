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UN BOUT D’HISTOIRE

10 juillet 2026

La célèbre tapisserie de Bayeux est arrivée au British Museum après un transfert historique

Cette œuvre de près de 70 m de long décrivant la conquête de l’Angleterre par Guillaume le Conquérant en 1066 est arrivée ce vendredi vers 3 heures du matin au British Museum, à Londres.

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MOTS-CLES

tapisserie de Bayeux , France , Royaume-Uni , histoire , culture , British Museum

THEMATIQUES

Culture
A PROPOS DES AUTEURS
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Kimberley Bort

Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.

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