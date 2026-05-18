« AUTORITE DU DETROIT DU GOLFE PERSIQUE »
18 mai 2026
L'Iran annonce officiellement la création d'un organisme chargé de la gestion du détroit d’Ormuz
L’Iran a formalisé ce lundi 18 mai la fondation de cette nouvelle institution officiellement nommée Autorité du détroit du Golfe Persique.
1 min de lecture
0:00min
100%
100%
Vu sur:BFMTV
THEMATIQUESGéopolitique
A PROPOS DES AUTEURS
Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.
Populaires
A PROPOS DES AUTEURS
Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.