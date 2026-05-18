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« AUTORITE DU DETROIT DU GOLFE PERSIQUE »

18 mai 2026

L'Iran annonce officiellement la création d'un organisme chargé de la gestion du détroit d’Ormuz

L’Iran a formalisé ce lundi 18 mai la fondation de cette nouvelle institution officiellement nommée Autorité du détroit du Golfe Persique.

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MOTS-CLES

Détroit d'Ormuz , golfe persique , autorité , blocus , pétrole , Iran

THEMATIQUES

Géopolitique
A PROPOS DES AUTEURS
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Kimberley Bort

Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.