Jean-Sébastien Ferjou : «On est dans une forme de délire démocratique»

© Cnews

SITUATION INTENABLE

18 novembre 2025

Jean-Sébastien Ferjou : «On est dans une forme de délire démocratique»

Le journaliste Jean-Sébastien Ferjou était invité de l’Heure des Pros 2 week-end sur CNEWS ce dimanche 16 novembre. «On est dans une forme de délire démocratique»? A-t-il affirmé.

MOTS-CLES

Jean-Sébastien Ferjou , Politique , Assemblée Nationale , délire démocratique , Budget

THEMATIQUES

Politique
A PROPOS DES AUTEURS
Jean-Sébastien Ferjou image
Jean-Sébastien Ferjou

Jean-Sébastien Ferjou est l'un des fondateurs d'Atlantico dont il est aussi le directeur de la publication. Il a notamment travaillé à LCI, pour TF1 et fait de la production télévisuelle.

