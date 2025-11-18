Jean-Sébastien Ferjou : «On est dans une forme de délire démocratique»
18 novembre 2025
Jean-Sébastien Ferjou : «On est dans une forme de délire démocratique»
Le journaliste Jean-Sébastien Ferjou était invité de l’Heure des Pros 2 week-end sur CNEWS ce dimanche 16 novembre. «On est dans une forme de délire démocratique»? A-t-il affirmé.
Jean-Sébastien Ferjou est l'un des fondateurs d'Atlantico dont il est aussi le directeur de la publication. Il a notamment travaillé à LCI, pour TF1 et fait de la production télévisuelle.
