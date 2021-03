Crédits Photo: Capture d'écran CNews / DR

Jean Castex s'est fait vacciner contre la Covid-19 avec le vaccin d'AstraZeneca.

Le Premier ministre a voulu donner l'exemple en ce vendredi 19 mars. Jean Castex s'est fait vacciner contre la Covid-19 avec le vaccin d'AstraZeneca, après l'avis favorable de l'Agence européenne du médicament (EMA), comme le montrent les images de CNews. Il a reçu sa première dose du vaccin.

La vaccination s’est déroulée à Saint-Mandé, à l'hôpital Bégin. A l'issue de l'injection, le Premier ministre a tenu à féliciter l'infirmière. Il a précisé qu’il n’avait « rien senti » alors qu'il est « un peu douillet ».

La France, comme de nombreux autres pays européens (notamment l’Allemagne et l’Italie), avait suspendu lundi la vaccination avec les doses du vaccin AstraZeneca, développé avec l'université d'Oxford, face aux inquiétudes à la suite de plusieurs cas de thromboses parmi certains patients. Selon le rapport rendu ce jeudi, l'EMA a donc estimé que le vaccin AstraZeneca était « sûr et efficace » et en aucun cas lié à un risque plus élevé de caillots sanguins.

Le ministre de la Santé, Olivier Véran, avait été vacciné le 8 février dernier avec une dose d'AstraZeneca.

Ce vendredi, Jean Castex a simplement relevé la manche de sa chemise, à la différence d'Olivier Véran qui avait ouvert sa chemise. Invitée sur le plateau de « C à vous » le 12 février, Roselyne Bachelot avait été amenée à commenter la vaccination d’Olivier Véran devant les caméras :

« Il est plutôt beau gosse, alors je lui ai donné un surnom : je l’appelle maintenant « joli thorax » », une référence à Jolitorax, le cousin germain breton d’Astérix imaginé par René Goscinny et Albert Uderzo.