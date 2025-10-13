Soulagement à venir

Israël retient son souffle devant l'imminence du retour des otages de Gaza

Alors que la date butoir fixée par l’accord négocié sous l’égide de Donald Trump approche, Israël s’apprête à accueillir le retour des quarante-huit otages encore détenus par le Hamas à Gaza. L’armée israélienne affirme avoir achevé ses préparatifs pour une opération aussi délicate que symbolique, qui doit s’achever lundi midi, à temps pour la visite du président américain à Jérusalem.