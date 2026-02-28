CONSEIL
28 février 2026
Iran : Macron convoque un Conseil de défense, Téhéran évoque une désescalade
Face à l’escalade militaire entre Washington, Israël et Téhéran, Emmanuel Macron réunit ce soir un Conseil de défense. Dans le même temps, le chef de la diplomatie iranienne se dit « intéressé » par une désescalade, malgré des frappes revendiquées contre des bases américaines dans le Golfe.
Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.
