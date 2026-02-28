POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE

CONSEIL

28 février 2026

Iran : Macron convoque un Conseil de défense, Téhéran évoque une désescalade

Face à l’escalade militaire entre Washington, Israël et Téhéran, Emmanuel Macron réunit ce soir un Conseil de défense. Dans le même temps, le chef de la diplomatie iranienne se dit « intéressé » par une désescalade, malgré des frappes revendiquées contre des bases américaines dans le Golfe.

Photo of Kimberley Bort
Kimberley Bort Go to Kimberley Bort page

1 min de lecture

0:00min
100%

MOTS-CLES

géopolitique , Iran , Emmanuel Macron , Conseil de Défense , Donald Trump

THEMATIQUES

Géopolitique
A PROPOS DES AUTEURS
Kimberley Bort image
Kimberley Bort

Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.