GUERRE EN IRAN

Inquiétudes autour du détroit d'Ormuz après un tir de missile ayant touché un navire pétrolier

Un pétrolier a été touché par un projectile dans le détroit d'Ormuz, au large d'Oman, provoquant un incendie sans entraîner de pollution. Alors que Londres évoque un "projectile inconnu", les médias d'État iraniens affirment que le navire aurait été visé après avoir ignoré des avertissements des autorités de Téhéran, sur fond de tensions persistantes autour de cette route maritime stratégique.