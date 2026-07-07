POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE

GUERRE EN IRAN

7 juillet 2026

Inquiétudes autour du détroit d'Ormuz après un tir de missile ayant touché un navire pétrolier

Un pétrolier a été touché par un projectile dans le détroit d'Ormuz, au large d'Oman, provoquant un incendie sans entraîner de pollution. Alors que Londres évoque un "projectile inconnu", les médias d'État iraniens affirment que le navire aurait été visé après avoir ignoré des avertissements des autorités de Téhéran, sur fond de tensions persistantes autour de cette route maritime stratégique.

Photo of Emmanuel Cahour
Emmanuel Cahour Go to Emmanuel Cahour page

2 min de lecture

0:00min
Google Ajouter Atlantico en favori sur Google
100%

Vu sur:

Euronews

MOTS-CLES

Guerre en Iran , pétrolier , missile , Détroit d'Ormuz , Crise énergétique , libre circulation , voies commerciales

THEMATIQUES

Géopolitique
A PROPOS DES AUTEURS
Emmanuel Cahour image
Emmanuel Cahour

Populaires

1Alberto Alesina, l’économiste qui permet de comprendre pourquoi les Français croient de moins en moins à l’Etat providence
2Volkswagen supprime jusqu'à 100 000 emplois : quand l'Europe découvre que sa transition vers l'électrique a été organisée au profit de la Chine
3Sécheresse et évaporation : ce que les mégabassines françaises doivent (et ne doivent pas) au modèle espagnol
4Transparence des salaires : pourquoi les entreprises françaises craignent davantage cette directive que leurs homologues nordiques… et pourquoi elles ont raison
5RN : Marine Le Pen, la candidate impossible à enterrer
6Coupe du Monde 2026 : l’intelligence artificielle peut-elle gagner à un concours de pronostics ?
7Emeute de la clim : et si nos 10 000 étudiants en sociologie se recyclaient dans l'air conditionné ?