POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE

Capture d’écran BFMTV

DRAME ABSOLU

2 janvier 2026

Incendie en Suisse : 113 blessés sur 119 ont été identifiés, « 14 sont français », indiquent les autorités

Pour l’heure, le bilan fait état de 40 personnes décédées et 119 blessées - dont 14 Français - dans l'incendie à Crans-Montana dans la nuit du Nouvel An.

Photo of Kimberley Bort
Kimberley Bort Go to Kimberley Bort page

1 min de lecture

0:00min
100%

Vu sur:

BFMTV

MOTS-CLES

Crans-Montana , Suisse , Incendie , blessés , enquête

THEMATIQUES

International
A PROPOS DES AUTEURS
Kimberley Bort image
Kimberley Bort

Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.