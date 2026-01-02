Capture d’écran BFMTV
DRAME ABSOLU
2 janvier 2026
Incendie en Suisse : 113 blessés sur 119 ont été identifiés, « 14 sont français », indiquent les autorités
Pour l’heure, le bilan fait état de 40 personnes décédées et 119 blessées - dont 14 Français - dans l'incendie à Crans-Montana dans la nuit du Nouvel An.
1 min de lecture
Vu sur:BFMTV
MOTS-CLESCrans-Montana , Suisse , Incendie , blessés , enquête
THEMATIQUESInternational
Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.
Populaires
Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.