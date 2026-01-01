© MAXIME SCHMID / AFP
Des policiers montent la garde sur le site de l'incendie qui a ravagé le bar Le Constellation à Crans-Montana le 1er janvier 2026.
TRAGEDIE LORS DU NOUVEL AN
1 janvier 2026
Incendie dans un bar à Crans-Montana : plusieurs dizaines de personnes présumées décédées, deux Français parmi les blessés
Un incendie a ravagé dans la nuit du Nouvel An un bar de la luxueuse station de ski de Crans-Montana, en Suisse.
A PROPOS DES AUTEURS
Journaliste, diplômé de l'EFJ, Gabriel Mabille est membre de la rédaction du média en ligne Atlantico.
