© MAXIME SCHMID / AFP

Des policiers montent la garde sur le site de l'incendie qui a ravagé le bar Le Constellation à Crans-Montana le 1er janvier 2026.

TRAGEDIE LORS DU NOUVEL AN

1 janvier 2026

Incendie dans un bar à Crans-Montana : plusieurs dizaines de personnes présumées décédées, deux Français parmi les blessés

Un incendie a ravagé dans la nuit du Nouvel An un bar de la luxueuse station de ski de Crans-Montana, en Suisse.

Gabriel Mabille
Gabriel Mabille

Vu sur:

Huffington Post

Gabriel Mabille image
Gabriel Mabille

Journaliste, diplômé de l'EFJ, Gabriel Mabille est membre de la rédaction du média en ligne Atlantico.

