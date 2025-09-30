Rencontre avec Netanyahu

Les images de la présentation du plan de paix de Donald Trump pour Israël et Gaza

Donald Trump a présenté un plan global pour mettre fin à la guerre dans la bande de Gaza, promettant une démilitarisation supervisée et une gouvernance transitoire internationale. Soutenu par Israël et plusieurs pays arabes, ce projet ambitieux attend désormais la réponse du Hamas, dont l’adhésion conditionne l’entrée en vigueur immédiate du cessez-le-feu.