Capture d’écran BFMTV

VIDEO

26 décembre 2025

Guerre en Ukraine : Volodymyr Zelensky doit rencontrer Donald Trump dimanche, selon Kiev

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky et son homologue américain Donald Trump doivent se rencontrer dimanche en Floride pour discuter de la façon de mettre fin à l'invasion russe, a annoncé Kiev ce vendredi.

Kimberley Bort
Kimberley Bort

Kimberley Bort

Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.

