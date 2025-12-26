Capture d’écran BFMTV
26 décembre 2025
Guerre en Ukraine : Volodymyr Zelensky doit rencontrer Donald Trump dimanche, selon Kiev
Le président ukrainien Volodymyr Zelensky et son homologue américain Donald Trump doivent se rencontrer dimanche en Floride pour discuter de la façon de mettre fin à l'invasion russe, a annoncé Kiev ce vendredi.
