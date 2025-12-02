PLAN DE PAIX

2 décembre 2025

Guerre en Ukraine : Volodymyr Zelensky accuse la Russie d'utiliser les négociations sur la fin du conflit pour "affaiblir les sanctions" contre Moscou

L'émissaire américain Steve Witkoff était attendu dans la capitale russe ce mardi pour rencontrer Vladimir Poutine dans le cadre du processus de négociations en vue d’un plan de paix en Ukraine.