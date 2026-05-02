DIPLOMATIE
2 mai 2026
Guerre en Ukraine : l'UE ne doit pas « s'humilier » en cherchant des discussions directes avec la Russie, selon Kaja Kallas
La cheffe de la diplomatie européenne a rejeté toute idée de discussions directes avec la Russie. Kaja Kallas estime que Moscou « prépare son armée à une confrontation à long terme avec l'Occident ».
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MOTS-CLESdéfense , guerre en ukraine , diplomatie , négociations , paix , europe , Union européenne , Kaja Kallas , Vladimir Poutine , Moscou , Kremlin
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A PROPOS DES AUTEURS
Journaliste, diplômé de l'EFJ, Gabriel Mabille est membre de la rédaction du média en ligne Atlantico.
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