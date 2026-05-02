DIPLOMATIE

2 mai 2026

Guerre en Ukraine : l'UE ne doit pas « s'humilier » en cherchant des discussions directes avec la Russie, selon Kaja Kallas

La cheffe de la diplomatie européenne a rejeté toute idée de discussions directes avec la Russie. Kaja Kallas estime que Moscou « prépare son armée à une confrontation à long terme avec l'Occident ».