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5 juillet 2026

Guerre en Ukraine : des soldats volontaires français participent à des entraînements avec la légion internationale ukrainienne

Des militaires français ont pu participer à des sessions d’entraînement au coeur de la Légion internationale, dirigée par les services de renseignement militaire ukrainiens.

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MOTS-CLES

légion internationale , ukraine , Guerre en Ukraine , Russie , soldats français , formation , armée , soldats , Kiev , Moscou

THEMATIQUES

Défense
A PROPOS DES AUTEURS
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Gabriel Mabille

Journaliste, diplômé de l'EFJ, Gabriel Mabille est membre de la rédaction du média en ligne Atlantico.