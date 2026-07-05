DEFENSE
5 juillet 2026
Guerre en Ukraine : des soldats volontaires français participent à des entraînements avec la légion internationale ukrainienne
Des militaires français ont pu participer à des sessions d’entraînement au coeur de la Légion internationale, dirigée par les services de renseignement militaire ukrainiens.
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MOTS-CLESlégion internationale , ukraine , Guerre en Ukraine , Russie , soldats français , formation , armée , soldats , Kiev , Moscou
THEMATIQUESDéfense
A PROPOS DES AUTEURS
Journaliste, diplômé de l'EFJ, Gabriel Mabille est membre de la rédaction du média en ligne Atlantico.
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