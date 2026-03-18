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18 mars 2026

Guerre en Iran : un haut responsable américain de l’antiterrorisme démissionne

Le directeur du Centre national de lutte contre le terrorisme aux Etats-Unis, Joe Kent, a annoncé sa démission en dénonçant l’absence de justification claire des frappes américaines en Iran. Ce départ met en lumière les divisions au sein de l’administration de Donald Trump et intervient dans un contexte de montée des inquiétudes sécuritaires aux États-Unis.

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MOTS-CLES

Joe Kent , Etats-Unis , Guerre en Iran , Donald Trump , administration , démission , antiterrorisme

THEMATIQUES

Géopolitique
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Emmanuel Cahour