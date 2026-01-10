POLITIQUE
Groenland : Trump remet la pression

© BRENDAN SMIALOWSKI / AFP

Donald Trump. (Image d'illustration)

TENSIONS ARCTIQUES

10 janvier 2026

Groenland : Trump assume la « manière douce »… ou la force

Donald Trump hausse le ton sur le Groenland. Entre « manière douce » et « manière forte », le président américain assume une logique de rapport de force au nom de la sécurité face à la Russie et à la Chine.

Kimberley Bort

Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.