Groenland : Trump remet la pression
TENSIONS ARCTIQUES
10 janvier 2026
Groenland : Trump assume la « manière douce »… ou la force
Donald Trump hausse le ton sur le Groenland. Entre « manière douce » et « manière forte », le président américain assume une logique de rapport de force au nom de la sécurité face à la Russie et à la Chine.
Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.
