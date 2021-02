Gestes barrières : McFly et Carlito ont relevé le défi d’Emmanuel Macron

Crédits Photo: Capture d'écran Youtube / DR

Clip de McFly et Carlito, Je me souviens. Les deux youtubeurs ont relevé le défi d'Emmanuel Macron en publiant une vidéo sur les gestes barrières pour lutter contre la Covid-19.

Invités par Emmanuel Macron à publier une vidéo sur les gestes barrières, les youtubeurs McFly et Carlito ont dévoilé ce dimanche le résultat. Ils ont donc bien relevé le défi du président de la République.

Intitulée « Je me souviens », la chanson de quatre minutes rappelle de façon humoristique les bons comportements à adopter afin de lutter efficacement contre la propagation du coronavirus.

Cette vidéo permet d’adresser ainsi un message clair, direct et avec humour sur la crise sanitaire auprès des jeunes, les fans des deux célèbres Youtubeurs.

Si cette vidéo de McFly et Carlito atteint la barre des 10 millions de vues, Emmanuel Macron a promis aux deux vidéastes, David Coscas et Raphaël Carlier de leur vrai nom, qu'ils pourraient tourner une vidéo dans l’enceinte de l'Elysée. Ils réaliseront un « concours d'anecdotes » avec Emmanuel Macron. L'argent récolté via la monétisation de la vidéo et des diffusions en streaming ira à une association en faveur des étudiants précarisés par la situation sanitaire.

À Lire Aussi

Chargement...