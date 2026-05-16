CULTURE SOUS TENSION
16 mai 2026
Eurovision 2026 : le concours englouti par la guerre à Gaza
Boycott inédit, manifestations propalestiniennes et accusations croisées : la participation d’Israël transforme l’Eurovision 2026 en véritable champ de bataille symbolique et politique au cœur de l’Europe.
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MOTS-CLESculture , société , Eurovision , israël , géopolitique
THEMATIQUESSociété
Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.
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Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.