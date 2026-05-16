POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE

CULTURE SOUS TENSION

16 mai 2026

Eurovision 2026 : le concours englouti par la guerre à Gaza

Boycott inédit, manifestations propalestiniennes et accusations croisées : la participation d’Israël transforme l’Eurovision 2026 en véritable champ de bataille symbolique et politique au cœur de l’Europe.

Photo of Kimberley Bort
Kimberley Bort Go to Kimberley Bort page

1 min de lecture

0:00min
100%

MOTS-CLES

culture , société , Eurovision , israël , géopolitique

THEMATIQUES

Société
A PROPOS DES AUTEURS
Kimberley Bort image
Kimberley Bort

Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.

Populaires

1Vincent Bolloré : l’homme qui a compris avant les autres que les contenus valaient désormais plus que les tuyaux
2Guerre froide à 3 : Trump, Xi et cet autre super pouvoir qu’ils ne peuvent ni bombarder, ni sanctionner
3Pour le HuffPost, montrer Samuel Paty au cinéma, c’est comme montrer du Charlie en cours d’instruction civique : ça crée du malaise et ça stigmatise
4DPE et rénovation thermique : ces quatre études d’envergure qui confirment toutes…. l’absence d’économie d’énergie
5Moins 48 % de cadmium dans les produits biologiques ? Pipeau !
6Appel à l’insurrection : défaite de notre Etat de droit, une nouvelle étape est franchie
7Britney Spears jappe au restaurant; Adriana Karembeu & Marc Lavoine se font sex-braquer, Sarah Ferguson & P. Diddy se seraient sexquentés; Amal Clooney madrague George; Kim Kardashian renonce au droit; Rihanna joue du sous-seins, Hailey Bieber du sur-cul