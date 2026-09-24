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24 septembre 2026

Enseignante agressée par un enfant de 8 ans : le ministre de l'Éducation nationale évoque un élève « très handicapé » qui a « explosé de colère »

Après l'agression d'une enseignante à Évry-Courcouronnes (Essonne) mi-septembre, le ministre de l'Éducation nationale, Édouard Geffray, évoque des propos et des gestes « inqualifiables » tenus par un enfant « très handicapé » qui a « commis des actes et tenu des propos inqualifiables » mais pas « en pleine connaissance de cause ».

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MOTS-CLES

troubles psychologiques , élève , agression , professeure , enseignante

THEMATIQUES

France
A PROPOS DES AUTEURS
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Kimberley Bort

Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.

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