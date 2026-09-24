NOUVEAU DRAME
24 septembre 2026
Enseignante agressée par un enfant de 8 ans : le ministre de l'Éducation nationale évoque un élève « très handicapé » qui a « explosé de colère »
Après l'agression d'une enseignante à Évry-Courcouronnes (Essonne) mi-septembre, le ministre de l'Éducation nationale, Édouard Geffray, évoque des propos et des gestes « inqualifiables » tenus par un enfant « très handicapé » qui a « commis des actes et tenu des propos inqualifiables » mais pas « en pleine connaissance de cause ».
2 min de lecture
Vu sur:BFMTV
THEMATIQUESFrance
Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.
Populaires
Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.