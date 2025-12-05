Narendra Modi accueille Vladimir Poutine en Inde et défie le monde occidental
PROVOCATION GEOSTRATEGIQUE
5 décembre 2025
En visite en Inde, Poutine défie Washington et promet à Modi de maintenir le flux pétrolier russe
Au cœur d’une visite sous haute tension diplomatique, Moscou réaffirme son rôle de fournisseur énergétique majeur de New Delhi, tandis que l’Inde tente de naviguer entre pressions américaines, ambitions stratégiques et fidélité historique à la Russie.
