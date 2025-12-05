POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE

Narendra Modi accueille Vladimir Poutine en Inde et défie le monde occidental

© Le Figaro

PROVOCATION GEOSTRATEGIQUE

5 décembre 2025

En visite en Inde, Poutine défie Washington et promet à Modi de maintenir le flux pétrolier russe

Au cœur d’une visite sous haute tension diplomatique, Moscou réaffirme son rôle de fournisseur énergétique majeur de New Delhi, tandis que l’Inde tente de naviguer entre pressions américaines, ambitions stratégiques et fidélité historique à la Russie.

Photo of Emmanuel Cahour
Emmanuel Cahour Go to Emmanuel Cahour page

3 min de lecture

A PROPOS DES AUTEURS
Emmanuel Cahour image
Emmanuel Cahour

Populaires

1Evitement de l’impôt : ce que “Cash Investigation” ne comprend obstinément pas à la fiscalité des dividendes de Bernard Arnault
2CS3D : la directive européenne qui étranglera plus encore la croissance européenne
3Tempête à Bruxelles : ces affaires de fraudes massives qui ébranlent la crédibilité des institutions européennes
4Labellisation de l’information : petites révélations sur ce qui se cache vraiment derrière le Journalism Trust Initiative promu par Emmanuel Macron
5A quel âge devient-on vieux ? Pour les scientifiques, peut-être plus tard que ce que vous pourriez croire
6L'OCDE prédit un monde à deux vitesses pour la croissance 2026 : boom pour les émergents, ralenti pour l'Europe et les États-Unis
74ème budget excédentaire d’affilé au Portugal : les secrets de la stratégie de Lisbonne (spoiler : ça dépasse de loin les finances publiques)