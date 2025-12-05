PROVOCATION GEOSTRATEGIQUE

5 décembre 2025

En visite en Inde, Poutine défie Washington et promet à Modi de maintenir le flux pétrolier russe

Au cœur d’une visite sous haute tension diplomatique, Moscou réaffirme son rôle de fournisseur énergétique majeur de New Delhi, tandis que l’Inde tente de naviguer entre pressions américaines, ambitions stratégiques et fidélité historique à la Russie.