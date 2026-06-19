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19 juin 2026

En pleine canicule, une partie de la France touchée par des orages avec des épisodes de grêle

Plusieurs régions de l’Hexagone ont été balayées par de violents orages hier soir. Plus de 6.000 impacts de foudre ont été répertoriés à 21h par l’observatoire Keraunos. Par endroit, la température a chuté de plus de 10 degrés en quelques minutes.

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MOTS-CLES

orages , intempéries , grêle , canicule , foudre

THEMATIQUES

Climat
A PROPOS DES AUTEURS
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Kimberley Bort

Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.

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