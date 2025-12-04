PREMIERE MONDIALE

4 décembre 2025

En Australie, Meta a commencé à supprimer les comptes des utilisateurs de moins de 16 ans

Plus d’Instagram, ni de Facebook si vous avez moins de 16 ans. Une première mondiale que l’on doit au gouvernement australien, qui avait voté une loi interdisant les réseaux sociaux aux mineurs en novembre 2024. La société mère de ces plateformes, Meta, a annoncé le début des suspensions de comptes ce jeudi 4 décembre.