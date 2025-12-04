PREMIERE MONDIALE
4 décembre 2025
En Australie, Meta a commencé à supprimer les comptes des utilisateurs de moins de 16 ans
Plus d’Instagram, ni de Facebook si vous avez moins de 16 ans. Une première mondiale que l’on doit au gouvernement australien, qui avait voté une loi interdisant les réseaux sociaux aux mineurs en novembre 2024. La société mère de ces plateformes, Meta, a annoncé le début des suspensions de comptes ce jeudi 4 décembre.
2 min de lecture
Vu sur:BFMTV
THEMATIQUESInternational
Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.
Populaires
Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.