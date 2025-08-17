Atlantico, c'est qui, c'est quoi ?
mail icon
reserche
mail icon
facebook logox logolinkedin logoflux logo
best of png

BEST OF

Best-Of du 9 au 15 août

Internationalil y a 4 heures
Guerre en Ukraine

Emmanuel Macron se rendra à Washington aux côtés de Volodymyr Zelensky pour sa rencontre avec Donald Trump

Volodymyr Zelensky doit rencontrer le président américain ce lundi 18 août. Il sera accompagné d'Emmanuel Macron, de la présidente de la Commission européenne et d'autres dirigeants européens.

Emmanuel Macron se rendra à Washington aux côtés de Volodymyr Zelensky pour sa rencontre avec Donald Trump

Vu sur: BFMTV

Le sujet vous intéresse ?

Mots-Clés