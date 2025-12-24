Capture d’écran BFMTV
VIDEO
24 décembre 2025
Emmanuel Macron dénonce la sanction américaine qui interdit de visa l'ex-commissaire européen Thierry Breton
Les États-Unis ont annoncé mardi des sanctions visant cinq personnalités européennes engagées pour une stricte régulation de la tech, dont l'ancien commissaire européen, Thierry Breton, désormais interdit d'entrée aux États-Unis.
2 min de lecture
Vu sur:BFMTV
THEMATIQUESPolitique
Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.
Populaires
Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.