24 décembre 2025

Emmanuel Macron dénonce la sanction américaine qui interdit de visa l'ex-commissaire européen Thierry Breton

Les États-Unis ont annoncé mardi des sanctions visant cinq personnalités européennes engagées pour une stricte régulation de la tech, dont l'ancien commissaire européen, Thierry Breton, désormais interdit d'entrée aux États-Unis.

Photo of Kimberley Bort
Kimberley Bort Go to Kimberley Bort page

BFMTV

Kimberley Bort

Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.

