CANICULE
26 juin 2026
EDF annonce une aide 80 millions d'euros pour climatiser les écoles et les crèches
EDF annonce « débloquer » une aide de 80 millions d'euros pour équiper les crèches, les écoles et les centres de loisirs de « systèmes de rafraîchissement ».
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THEMATIQUESFrance
A PROPOS DES AUTEURS
Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.
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A PROPOS DES AUTEURS
Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.