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26 juin 2026

EDF annonce une aide 80 millions d'euros pour climatiser les écoles et les crèches

EDF annonce « débloquer » une aide de 80 millions d'euros pour équiper les crèches, les écoles et les centres de loisirs de « systèmes de rafraîchissement ».

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MOTS-CLES

EDF , établissements scolaires , crèches , canicule , climatiseurs

THEMATIQUES

France
A PROPOS DES AUTEURS
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Kimberley Bort

Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.